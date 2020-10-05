В ЕС рассчитывают на Минскую группу в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе

Европейский Союз готов оказать всестороннюю поддержку для прекращения конфликта в Нагорном Карабахе, но в первую очередь полагается на Минскую группу ОБСЕ в этом вопросе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"В целом высокий представитель всегда готов ехать туда, где необходимо его присутствие. Но ЕС в первую очередь поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ, потому что это международно созданная и признанная платформа для вопроса Нагорного Карабаха", - сказал Стано.

Он также рассказал, что в последние дни высокий представитель Жозеп Боррель провел ряд телефонных звонков с главами МИД Армении и Азербайджана, а также с министрами из Турции и России.

"Эта эскалация очень беспокоит из-за рисков, которые эта ситуация представляет для региональной стабильности. ЕС очень четко на всех уровнях заявил, что боевые действия необходимо прекратить немедленно и обе стороны должны вернуться к переговорам без каких-либо условий", - сказал он.

Следует отметить, что Минская группа была создана еще в 1992 году. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. Кроме них в состав группы входят Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.

Напомним, лидеры ЕС на саммите 1 октября призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, предостерегая от внешнего вмешательства в конфликт.

Интенсивные боевые действия на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются с 27 сентября.

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