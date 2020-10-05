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Президентка Єврокомісії отримала негативний тест, але поки не виходить з карантину

Понеділок, 5 жовтня 2020, 14:55

Президентка Єврокомісії отримала негативний результат тесту на коронавірус, але залишатиметься в самоізоляції ще одну добу.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Щойно отримала результат мого останнього тесту на COVID-19 - знову негативний. Я продовжу самоізоляцію до завтрашнього вечора, як це передбачено чинними правилами. Дякую за ваші теплі слова", - написала вона. 

Нагадаємо, раніше на брифінгу речник Єврокомісії повідомив, що Урсула фон дер Ляєн не зможе бути присутньою на саміті Україна-ЄС через самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус. 

Її представлятиме високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Єврокомісія
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