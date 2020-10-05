Президентка Єврокомісії отримала негативний тест, але поки не виходить з карантину
Президентка Єврокомісії отримала негативний результат тесту на коронавірус, але залишатиметься в самоізоляції ще одну добу.
Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
"Щойно отримала результат мого останнього тесту на COVID-19 - знову негативний. Я продовжу самоізоляцію до завтрашнього вечора, як це передбачено чинними правилами. Дякую за ваші теплі слова", - написала вона.
The result for my latest Covid-19 test just came in. I tested negative again. I will continue my self-isolation until tomorrow evening, as foreseen by the regulations in force.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020
Thank you all for your kind wishes.
Нагадаємо, раніше на брифінгу речник Єврокомісії повідомив, що Урсула фон дер Ляєн не зможе бути присутньою на саміті Україна-ЄС через самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус.
Її представлятиме високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
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