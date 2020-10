Президент Еврокомиссии получила отрицательный тест, но пока не выходит из карантина

Президент Еврокомиссии получила отрицательный результат теста на коронавирус, но будет оставаться в самоизоляции еще сутки.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Только что получила результат моего последнего теста на COVID-19 - опять отрицательный. Я продолжу самоизоляцию до завтрашнего вечера, как это предусмотрено действующим правилам. Спасибо за ваши теплые слова", - написала она.

The result for my latest Covid-19 test just came in. I tested negative again. I will continue my self-isolation until tomorrow evening, as foreseen by the regulations in force.

Thank you all for your kind wishes.