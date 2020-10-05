Президент Еврокомиссии получила отрицательный тест, но пока не выходит из карантина

Президент Еврокомиссии получила отрицательный результат теста на коронавирус, но будет оставаться в самоизоляции еще сутки.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Только что получила результат моего последнего теста на COVID-19 - опять отрицательный. Я продолжу самоизоляцию до завтрашнего вечера, как это предусмотрено действующим правилам. Спасибо за ваши теплые слова", - написала она.

The result for my latest Covid-19 test just came in. I tested negative again. I will continue my self-isolation until tomorrow evening, as foreseen by the regulations in force.

Thank you all for your kind wishes. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

Напомним, ранее на брифинге представитель Еврокомиссии сообщил, что Урсула фон дер Ляйен не сможет присутствовать на саммите Украина-ЕС из-за самоизоляции после контакта с больным коронавирус.

Ее будет представлять высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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