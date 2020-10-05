В Швеции предполагают, что коронавирусные ограничения продлятся "как минимум еще год"

Ограничения, введенные в Швеции для сдерживания эпидемии коронавируса, могут оставаться "по крайней мере еще один год".

Об этом заявил глава Агентства общественного здоровья Швеции Йохан Карлсон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Мы можем ожидать, что "коронавирусные"ограничения останутся еще некоторое время, по крайней мере еще один год. Такие меры, которые проводились в Европе, не дают устойчивого результата. Мы пытаемся найти тот объем, который поможет сдерживать распространение вируса. Мы не можем избавиться от вируса, но можем держать его на контролируемом уровне", - пояснил он.

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По его словам, не исключены и более жесткие локальные ограничения, если того потребует ситуация.

Это могут быть определенные ограничения на собрания, рекомендации избегать общественного транспорта и не выходить в места скопления людей, кроме как за продуктами в магазин.

Напомним, Швеция, в отличие от остальной Европы, с начала эпидемии так и не ввела жестких "коронавирусных" запретов, ограничиваясь рекомендациями.

В результате страна оказалась в числе первых по количеству инфекций и смертей на душу населения, а ее "особый подход" подвергся критике и в самой Швеции, и за рубежом.

Летом в Швеции, как и в большинстве стран, где до этого был жесткий карантин, прирост заражений снизился, а сейчас снова постепенно растет. Впрочем, показатели пока далеки от рекордов "первой волны".

Большинство заражений связаны с определенным центром, таким как спортивные клубы или студенческие вечеринки. Органы здравоохранения частично объясняют это началом учебного года и возвращением в офисы, хотя официальная рекомендация - работать дистанционно по крайней мере до конца 2020 года.

С 1 октября отменили едва ли не единственный жесткий запрет - на посещение домов престарелых. Другое правило, являющееся требованием, а не рекомендацией - о дистанции между посетителями ресторанов - остается в силе.

Кроме того, недавно стали более жесткими требования к людям из семей, где есть больные коронавирусом - теперь врач может обязать всех временно самоизолироваться, с возможностью компенсации заработной платы за вынужденный прогул.

Подробнее об "особом подходе" Швеции читайте в статье: Эксперимент продолжится: почему Швеция не признает ошибкой отказ от строгого карантина