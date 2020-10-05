В посольстве США объяснили, что означают санкции против Деркача

В посольстве США в Украине объяснили, что частные лица или компании, которые работают с подсанкционными лицами, тоже могут пострадать от санкций.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря посольства Дэниэла Лангенкемпа, обнародованном 5 октября, сообщает "Европейская правда".

Лангенкемп рассказал, что иногда дипучреждение получает вопросы, следует ли беспокоиться частному лицу, если оно ведет бизнес с кем-то, к кому применены санкции.

"Ответ: "Да". Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам или организациям, могут сами стать объектом санкций", - отметил представитель американского посольства.

Кроме того, он подтвердил, что санкции против физического лица могут повлиять и на бизнес, которым человек обладает.

"Соединенные Штаты будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность нашей демократии и продолжать использовать все имеющиеся у нас инструменты для противодействия деятельности, подобной до или связанной с деятельностью Андрея Деркача или других подсанкционных лиц", - сказал Лангенкемп.

10 сентября министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который публиковал пленки якобы с голосами Порошенко и Байдена.

Санкции против Деркача введены из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Вашингтон обвиняет Деркача в том, что более 10 лет он был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами.