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Литва планує змінити порядок самоізоляції для мандрівників з-за кордону

Понеділок, 5 жовтня 2020, 19:38

Комітет з управління питаннями, пов'язаними з COVID-19, запропонує уряду Литви змінити порядок визначення країн з високим показником захворюваності коронавірусом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ауреліюс Верига, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Відповідно до чинного нині у Литві порядку, громадяни, які прибувають з країн, де за останні 14 днів фіксувався показник у понад 25 випадків на 100 тисяч жителів, повинні провести 14 днів в ізоляції.

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За словами міністра, в середу уряду представлять пропозицію змінити порядок про формування списку "ризикових" країн.  Уряду запропонують відмовитися від нинішнього показника в 25 випадків на 100 тисяч жителів.

"Угода була досягнута і має перерости в урядову постанову, в середу уряд це розгляне", - сказав Верига. 

Замість цього буде запропоновано вносити країну в список держав з високим показником захворюваності, якщо показники інфікування коронавірусом в ній перевищать показники в Литві не менше ніж на 10%.

"Окремо будуть оцінюватися треті країни, з урахуванням обсягів тестування, і інших показників, оскільки дійсно не в кожному випадку можна довіряти офіційній інформації, що публікується країною", - сказав міністр.

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