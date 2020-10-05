Глава МЗС Литви самоізолювався після контакту з хворим на коронавірус 

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс самоізолюється на тиждень після контакту з членами делегації президента Франції Еммануеля Макрона, у яких був виявлений коронавірус.

Про це повідомила прессекретарка Раса Якілайтене, інформує "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як повідомили в офісі Макрона, два члени французької делегації з позитивним результатом тесту перебували з візитому у Вільнюсі.

Читайте також Президентка Єврокомісії пішла на самоізоляцію за день до саміту Україна-ЄС

У цілому 26 осіб перебували в тісному контакті з інфікованими членами делегації, повідомила журналістам Роланда Лінгене з Литовського національного державного центру охорони здоров'я,

Всі 26 осіб були протестовані, більшість результатів очікуються до кінця понеділка. Їм наказали самоізолюватись до кінця цього тижня.

Президент Литви Гітанас Науседа, його дружина і кілька співробітників його офісу пройшли тестування на коронавірус в неділю. Всі результати були негативними.

У неділю трьох членів адміністрації литовського президента попросили самоізолюватись через тісний контакт з французькою делегацією.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не зможе бути присутньою на саміті Україна-ЄС через самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус.