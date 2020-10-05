Литва планирует изменить порядок самоизоляции для путешественников из-за рубежа

Комитет по управлению вопросами, связанными с COVID-19, предложит правительству Литвы изменить порядок определения стран с высоким показателем заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Аурелиюс Верига, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В соответствии с действующим в настоящее время в Литве порядком, граждане, прибывающие из стран, где за последние 14 дней фиксировался показатель более чем 25 случаев на 100 000 жителей, должны провести 14 дней в изоляции.

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По словам министра, в среду правительству представят предложение изменить порядок о формировании списка "рисковых" стран. Правительству предложат отказаться от нынешнего показателя в 25 случаев на 100 000 жителей.

"Соглашение было достигнуто и должно перерасти в правительственное постановление, в среду правительство это рассмотрит", - сказал Верига.

Вместо этого будет предложено вносить страну в список государств с высоким показателем заболеваемости, если показатели инфицирования коронавирусом в ней превысят показатели в Литве не менее чем на 10%.

"Отдельно будут оцениваться третьи страны, с учетом объемов тестирования, и других показателей, поскольку действительно не в каждом случае можно доверять официальной информации, публикуемой страной", - сказал министр.