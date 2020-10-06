Євросоюз погодився оновити Угоду про асоціацію з Україною 

За підсумками двостороннього саміту в Брюсселі Україна та Європейський Союз досягли домовленості про оновлення Угоди про асоціацію.

Про це йдеться у заяві за підсумками саміту, текст якої опублікований на сайті "Європейської правди".

Згідно з текстом документа, сторони очікують "подальшого просування економічної інтеграції та регуляторного зближення в рамках Угоди про асоціацію".

Саміт визначив напрямки оновлення угоди: цифровий ринок, захист довкілля, боротьба зі змінами клімату (включаючи роль України у політиці Green Deal), фінансова співпраця.

Попередня робота на цих напрямках вже почалася.

Зауважимо, навколо формулювань пункту про оновлення угоди суперечки між українськими та європейськими дипломатами тривали до останнього моменту.

Зрештою, до підсумкової заяви увійшли слова про глибшу економічну інтеграцію, як і наполягала Україна.

Повний текст заяви на сайті ЄвроПравди: Від безвізу до Донбасу: про що домовилися на саміті Зеленський та лідери ЄС

"Європейська правда" стежить за перебігом саміту, усі деталі за посиланням.