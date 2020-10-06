ЄС не зніме санкції з РФ до повного відновлення територіальної цілісності України - Зеленський

Євросоюз запевнив президента Володимира Зеленського, що не зніме санкції з Росії, поки Україна повністю не відновить свою територіальну цілісність.

Про це на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС в Брюсселі 6 жовтня заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я отримав запевнення, що санкції Європи будуть діяти до повного відновлення суверенітету і територіально цілісності України", - сказав Зеленський.

Він подякував європейським партнерам за послідовну підтримку, а також за нещодавнє рішення про санкції за будівництво Керченського мосту.

"Нещодавні санкції щодо Керченського мосту доводять підтримку ЄС", - констатував Зеленський.

Він додав, що європейські партнери "високо оцінили" зусилля України на шляху до миру, а також активну і конструктивну позицію України щодо роботи нормандського формату.