Санкції проти Росії будуть пріоритетним питанням саміту Україна-ЄС – Зеленський

Україна очікує, що на саміті з Євросоюзом у Брюсселі питання російських санкцій буде головним у порядку денному.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Politico, повна стенограма якого опублікована на сайті глави держави.

"Якщо говорити неформальною мовою, санкції – це питання номер один. Підтримка нашого суверенітету й територіальної цілісності з боку ЄС залежить від потужної санкційної політики, спрямованої проти агресії Російської Федерації…Це велика підтримка для України на геополітичному рівні. А вона пов'язана з економікою. Тому санкції – це номер один", - сказав Зеленський.

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Слід зазначити, що на сайті Politico не наводиться пряма цитата щодо санкцій, автор лише переказує своїми словами, що Україна на саміті у вівторок проситиме ЄС "продовжувати або навіть посилювати підтримку в конфлікті з Росією, що триває, шляхом збереження жорстких санкцій проти Москви та подальшого розвитку економічних та політичних зв’язків з Києвом".

Зеленський також зазначив, що важливими питаннями саміту будуть участь України в питаннях розробки вакцин від коронавірусу і доступ до ринків.

За даними "Європейської правди", лідери ЄС планують порушити питання верховенства права в Україні під час кількох зустрічей за участю Зеленського в Брюсселі. Зокрема, вони нагадають Зеленському про СБУ та судову реформу.

В той же час, Євросоюз поки що не вважає за потрібне звинувачувати українське керівництво у "регресі" в питанні боротьби з корупцією.

Також стало відомо, що на саміті не буде підписана угода про спільний авіаційний простір, що відома також за назвою "відкрите небо".

Детальніше читайте у статті – "Попереджувальний саміт: чи стане зустріч у Брюсселі холодним душем для Зеленського"