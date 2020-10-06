ЕС не снимет санкции с РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины - Зеленский

Евросоюз заверил президента Владимира Зеленского, не снимет санкции из России, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность.

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Брюссель, 6 октября заявил президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я получил заверения, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориально целостности Украины", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил европейских партнеров за последовательную поддержку, а также за недавнее решение о санкциях за строительство Керченского моста.

"Последние санкции в отношении Керченского моста доказывают поддержку ЕС", - констатировал Зеленский.

Он добавил, что европейские партнеры "высоко оценили" усилия Украины на пути к миру, а также активную и конструктивную позицию Украины относительно работы нормандского формата.