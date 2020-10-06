Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеленський в Брюсселі переконував, що Україна є майбутнім членом ЄС

Боррель підтвердив, що "ЄС - не банкомат"

Саміт Україна-ЄС підтвердив відновлення повноцінної дії безвізу після пандемії

ЄС виділить Україні 60 млн євро: підписані нові угоди






Боррель підтвердив, що "ЄС - не банкомат"

Вівторок, 6 жовтня 2020, 20:01

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пояснив, що ЄС надає свою фінансову допомогу Україні не безумовно, а в обмін на проведення реформ. 

Про це Боррель заявив на пресконференції в Брюсселі за пісумками саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

Відповідаючи на прохання журналіста пояснити слова, що "ЄС- не банкомат", Боррель сказав, що не слід виривати його слова з контексту, і що він часто вимовляє ці слова в Брюсселі - зокрема щодо членів блоку. 

Читайте також
"ЄС - не банкомат": у Брюсселі пояснили видалення фрази зі статті Борреля

Боррель підкреслив, що ЄС виділяє фінансову допомогу в обмін на виконання конкретних умов.

"Допомога ЄС Україні не є безумовною, ми не діємо з міркувань благодійності", - сказав Боррель.

"Ми це робимо, бо у наших власних інтересах, щоб Україна була вільною, процвітаючою і безпечною. Це мета нашої допомоги, яка обумовлена проведення реформ", - додав верховний представник ЄС.

Він додав, що коли йдеться про виділення фінансової підтримки державам-членам, виконання умов теж є обов’язковим. 

Читайте також
Боррель: я сказав Зеленському, що ЄС - не банкомат

"Є також умови для країн-членів щодо плану відновлення, який ми зараз імплементуємо. Тут теж є умови", - підкреслив Боррель.

Нагадаємо, у Брюсселі вирішили прибрати зі статті Борреля, українську версію якої опублікувала "Європейська правда", фразу про те, що Україна не має сприймати ЄС як "банкомат". 

Відповідні зміни внесені у текст статті на сайті Європейської служби зовнішніх дій; також зміну позиційної статті ЄвроПравді підтвердили у представництві ЄС.

Зі статті посадовця прибрали наступне речення: "Як я вже сказав президенту, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом".  Одне з джерел "Європейської правди" також стверджує, що від Борреля не чули такої фрази під час його зустрічі із президентом Зеленським.

Решта тексту статті лишилася без змін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Саміт Україна-ЄС Боррель
powered by lun.ua