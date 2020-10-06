Боррель підтвердив, що "ЄС - не банкомат"

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пояснив, що ЄС надає свою фінансову допомогу Україні не безумовно, а в обмін на проведення реформ.

Про це Боррель заявив на пресконференції в Брюсселі за пісумками саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на прохання журналіста пояснити слова, що "ЄС- не банкомат", Боррель сказав, що не слід виривати його слова з контексту, і що він часто вимовляє ці слова в Брюсселі - зокрема щодо членів блоку.

Боррель підкреслив, що ЄС виділяє фінансову допомогу в обмін на виконання конкретних умов.

"Допомога ЄС Україні не є безумовною, ми не діємо з міркувань благодійності", - сказав Боррель.

"Ми це робимо, бо у наших власних інтересах, щоб Україна була вільною, процвітаючою і безпечною. Це мета нашої допомоги, яка обумовлена проведення реформ", - додав верховний представник ЄС.

Він додав, що коли йдеться про виділення фінансової підтримки державам-членам, виконання умов теж є обов’язковим.

"Є також умови для країн-членів щодо плану відновлення, який ми зараз імплементуємо. Тут теж є умови", - підкреслив Боррель.

Нагадаємо, у Брюсселі вирішили прибрати зі статті Борреля, українську версію якої опублікувала "Європейська правда", фразу про те, що Україна не має сприймати ЄС як "банкомат".

Відповідні зміни внесені у текст статті на сайті Європейської служби зовнішніх дій; також зміну позиційної статті ЄвроПравді підтвердили у представництві ЄС.

Зі статті посадовця прибрали наступне речення: "Як я вже сказав президенту, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом". Одне з джерел "Європейської правди" також стверджує, що від Борреля не чули такої фрази під час його зустрічі із президентом Зеленським.

Решта тексту статті лишилася без змін.