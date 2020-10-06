Боррель подтвердил, что "ЕС - это не банкомат"

Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель объяснил, что ЕС предоставляет свою финансовую помощь Украине не безусловно, а в обмен на проведение реформ.

Об этом Боррель заявил на пресс конференции в Брюсселе по Итоговые саммита Украина-ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на просьбу журналиста объяснить слова, "ЕС-не банкомат", Боррель сказал, что не следует вырывать его слова из контекста, и он часто произносит эти слова в Брюсселе - в частности в отношении членов блока.

Боррель подчеркнул, что ЕС выделяет финансовую помощь в обмен на выполнение конкретных условий.

"Помощь ЕС Украине не является безусловным, мы не действуем по соображениям благотворительности", - сказал Боррель.

"Мы это делаем, потому что в наших собственных интересах, чтобы Украина была свободной, процветающей и безопасной. Это цель нашей помощи, которая обусловлена ​​проведения реформ", - добавил верховный представитель ЕС.

Он добавил, что когда речь идет о выделении финансовой поддержки государствам-членам, выполнения условий тоже является обязательным.

"Есть также условия для стран-членов относительно плана восстановления, который мы сейчас имплементируем. Здесь тоже есть условия", - подчеркнул Боррель.

Напомним, в Брюсселе решили убрать из статьи Борреля, украинскую версию которой опубликовала "Европейская правда", фразу о том, что Украина не воспринимать ЕС как "банкомат".

Соответствующие изменения внесены в текст статьи на сайте Европейской службы внешних действий; также изменение позиционной статьи ЕвроПравди подтвердили в представительстве ЕС.

Из статьи чиновника убрали следующее предложение: "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом". Один из источников "Европейской правды" также утверждает, что от Борреля не слышали такой фразы во время его встречи с президентом Зеленским.

Остальной текст статьи осталась без изменений.