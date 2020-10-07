Трамп витратив $70 тисяч на волосся, це може бути податковим шахрайством - NYT

Дональд Трамп витратив понад $70 000 на зачіску за кілька років свого виступу в реаліті-шоу "Претендент" і його компанія відняла ці витрати зі свого оподатковуваного доходу, скоротивши податкові витрати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише New York Times.

Податкові експерти вважають, що відрахування того, що зазвичай вважається особистими витратами, заборонене практично при будь-яких обставинах. І це потенційно може бути злочинне податкове шахрайство, якщо вартість перукарських послуг відшкодовується кимось іншим.

Троє колишніх керівників телеканалу NBC, які брали участь в "Претенденті", розповіли, що, хоча вони не пам'ятали точних умов контракту Трампа, вони були добре знайомі з тим, як зазвичай складаються такі контракти. Вартість зачіски і макіяжу для зірки рівня Трампа, як правило, покривається коштом шоу, а Трампу відшкодовуються будь-які з понесених ним витрат.

"Я не можу уявити собі обставин, при яких Трамп оплатив би ці витрати зі своєї власної кишені і не отримав би відшкодування", - сказав один з цих чиновників.

Платникам податків у США не дозволяється утримувати відшкодовані ділові витрати. "Це було б злочином, якби це було умисно", - сказала Шайлер М. Мур, податковий експерт юридичної фірми Greenberg Glusker.

Минулого тижня в New York Times вийшли кілька матеріалів про податки президента Трампа, в яких стверджувалося, що Трамп заплатив по 750 доларів податку на прибуток у 2016 і 2017 році, а перед тим не платив податки роками.