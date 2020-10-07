Трамп потратил $70 тыс. на волосы, это может быть налоговым мошенничеством - NYT

Дональд Трамп потратил более $70 тыс. на прическу за несколько лет своего выступления в реалити-шоу "Претендент", и его компания отняла эти расходы из своего налогооблагаемого дохода, сократив налоговые расходы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет New York Times.

Налоговые эксперты считают, что отчисления того, что обычно считается личными расходами, запрещено практически при любых обстоятельствах. И это потенциально может быть преступное налоговое мошенничество, если стоимость парикмахерских услуг возмещается кем-то другим.

Трое бывших руководителей телеканала NBC, участвовавших в "Претенденте", рассказали, что, хотя они не помнили точных условий контракта Трампа, они были хорошо знакомы с тем, как обычно составляются такие контракты. Стоимость прически и макияжа для звезды уровня Трампа, как правило, покрывается за счет шоу, а Трампу возмещаются любые понесенные им расходы.

"Я не могу представить себе обстоятельств, при которых Трамп оплатил бы эти расходы из своего собственного кармана и не получил бы возмещение", - сказал один из них.

Налогоплательщикам в США не разрешается удерживать возмещенные деловые расходы. "Это было бы преступлением, если бы это было умышленно", - сказала Шайлер М. Мур, налоговый эксперт юридической фирмы Greenberg Glusker.

На прошлой неделе в New York Times вышли несколько материалов о налогах президента Трампа, в которых утверждалось, что Трамп заплатил по 750 долларов налога на прибыль в 2016 и 2017 году, а прежде не платил налоги годами.