Суд Греции признал неонацистскую партию "Золотая заря" преступной организацией

Греческий суд вынес решение о том, что ультраправая партия "Золотая заря" действует как преступная организация, завершив таким образом пятилетний судебный процесс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Суд постановил, что семеро бывших депутатов партии, в том числе ее лидер Никос Михалолиакос, виновны в руководстве преступной организацией, а другие признаны виновными в участии в преступной организации.

Во время оглашения приговора у здания суда, где присутствовали более 15 000 человек, разгорелись драки. Небольшая группа людей бросала дымовые шашки, в то время как полиция ответила слезоточивым газом и применением водомета.

Среди 68 обвиняемых в процессе - 18 бывших депутатов от партии, которая была основана в 1980-х годах как неонацистская организация и стала третьей по величине партией в парламенте Греции во время десятилетнего финансового кризиса.

Суд рассматривал четыре дела в одном: смертельное ранение греческого рэп-исполнителя Павлоса Фиссаса, нападение на рыбаков-мигрантов, нападение на левых активистов и то, действовала ли партия как преступная организация.

В зале суда присутствовали только 11 из 68 обвиняемых, других представляли их адвокаты. Никто из бывших депутатов "Золотой зари" на судебное заседание не явился.

Напомним, в сентябре прошлого года член Европейского парламента от партии "Золотая заря" Яннис Лагос и бывший депутат Никос Мичос были признаны виновными в нападении в июле 2013 года на общественный центр в восточном пригороде Афин.