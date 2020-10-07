Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Росія оголосила Тихановську в розшук 

Берлін вже каже про неминучі санкції через Навального, але ще дає РФ шанс

Польща оштрафувала "Газпром" на 6 мільярдів євро у справі про "Північний потік-2"

Посли ЄС схвалили санкції за хакерську атаку на Бундестаг






Франція анонсувала переговори щодо Нагірного Карабаху в Москві і в Женеві

Середа, 7 жовтня 2020, 17:47

Міністр закордонних справ Франції анонсував у середу проведення двох раундів переговорів про припинення вогню в Нагірному Карабаху. 

Про це Жан-Ів Ле Дріан розповів комітету закордонних справ французького парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У четвер, 7 жовтня, переговори відбудуться в Женеві, у понеділок, 12 жовтня - в Москві.

Читайте також
Небажаний визволитель: у чому ключова відмінність Карабаху від Донбасу та Криму

Ле Дріан сказав комітету, що Франція, Росія і США проведуть ці переговори, щоб почати діалог між воюючими сторонами, який повинен відбутися негайно.

Ці три країни є співголовами Мінської групи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка займається пошуком шляхів вирішення конфлікту у Нагірному Карабаху.

Прем'єр-міністр Вірменії раніше заявив про готовність Єревана іти на компроміси в конфлікті навколо Нагірного Карабаху, але лише за умови аналогічних кроків з боку Баку.

Європейський Союз готовий надати всебічну підтримку для припинення конфлікту у Нагірному Карабаху, але в першу чергу покладається на Мінську групу ОБСЄ у цьому питанні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нагірний Карабах Франція США Росія
powered by lun.ua