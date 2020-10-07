Франция анонсировала переговоры по Нагорному Карабаху в Москве и Женеве

Министр иностранных дел Франции анонсировал в среду проведение двух раундов переговоров о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Об этом Жан-Ив Ле Дриан рассказал комитету иностранных дел французского парламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В четверг, 7 октября, переговоры состоятся в Женеве, в понедельник, 12 октября - в Москве.

Ле Дриан сказал комитету, что Франция, Россия и США проведут эти переговоры, чтобы начать диалог между воюющими сторонами, который должен состояться немедленно.

Эти три страны являются сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая занимается поиском путей решения конфликта в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении ранее заявил о готовности Еревана идти на компромиссы в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но только при условии аналогичных шагов со стороны Баку.

Европейский Союз готов оказать всестороннюю поддержку для прекращения конфликта в Нагорном Карабахе, но в первую очередь полагается на Минскую группу ОБСЕ в этом вопросе.