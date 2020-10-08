Європарламент затвердив нові призначення в Єврокомісії

Європейський парламент схвалив призначення Мейрід МакГіннесс на посаду єврокомісара і зміну портфеля виконавчого віцепрезидента Валдіса Домбровскіса.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Європарламенту.

Ірландка Мейрід МакГіннесс, яка в даний час є віцепрезидентом Європарламенту, стане комісаром, відповідальним за фінансові послуги, фінансову стабільність і ринки капіталу.

Віцепрезидент Комісії Домбровскіс раніше відповідав за фінансовий блок, а тепер буде займатися питаннями торгівлі.

Посада єврокомісара з питань торгівлі - одна з ключових для України.

Перестановки в Єврокомісії відбулися після того, як торговий комісар Філ Хоган пішов у відставку в кінці серпня через скандал з порушенням карантину.

Хоган опинився під шквалом критики після того, як відвідав вечерю в гольф-клубі, на якій були присутні понад 80 осіб.

При цьому, напередодні уряд Ірландії оголосив про нові обмеження для припинення розповсюдження COVID-19, які включали обмеження на громадські збори та заборону на проведення офіційних або неофіційних заходів або вечірок у ресторанах, кафе та готельних ресторанах.