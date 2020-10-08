Лидер одной из ключевых партий Дании ушел в отставку из-за секс-скандала

Один из самых влиятельных политиков Дании ушел в отставку после попытки сохранить в тайне эпизод с сексуальным домогательством к своей младшей коллеге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Лидер Социал-либеральной партии Мортен Остергаард заявил, что "предал доверие" своих однопартийцев.

Выступая перед журналистами поздно вечером в среду, Остергаард сказал, что сожалеет о том, что у него "не хватило смелости" признать свою причастность к инциденту, который произошел несколько лет назад. Его партия является крупнейшим союзником в парламенте правительства меньшинства социал-демократов.

Отставка произошла на фоне расследования парламента Дании относительно обвинений в адрес политика в том, что он допускал систематические злоупотребления в течение многих лет.

В целом 322 бывшие и нынешние женщины-политики и сотрудницы парламента недавно подписали письмо, в котором говорится, что они подверглись сексуальным домогательствам, что побудило премьера Метте Фредериксен обратиться за внешним расследованием.

Лотте Род, член Социал-либеральной партии, была среди тех, кто заявил, что один из членов партии преследовал ее, позволяя себе неподобающие прикосновения.

Остергаард сначала заявил, что партия разобралась с этим вопросом и отказалась идентифицировать преступника. В среду он признался во всем.

"Это мою руку ей пришлось убрать с бедра почти десять лет назад," - сказал Остергард.

В своем твите Род сказала, что простила Остергаарду за этот инцидент, но его поведение в этом деле было проблематичным.

Остергаард, который был министром экономики в предыдущей правительственной коалиции, останется членом парламента. Софи Карстен Нильсен, бывшая министр образования, сменит Остергаарда на посту председателя партии.