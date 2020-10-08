Північний Кіпр відкрив частину курорту, покинуту в 1974 році після вторгнення Туреччини

Північний Кіпр відкрив прибережну частину курорту, яка лишалася покинутою з 1974 року, коли Туреччина вторглася на острів – крок, який підтримала Анкара, але засудили греки-кіпріоти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Люди в масках вийшли на узбережжя після того як поліція пропустила їх через контрольно-пропускний пункт біля пляжу Вароша, покинутого передмістя міста Фамагуста на сході розділеного середземноморського острова.

Цей крок може зашкодити зусиллям з відновлення переговорів з врегулювання на острові і спровокувати новий скандал Туреччини з членами ЄС Кіпром і Грецією через морські права в Східному Середземномор'ї, який пішов на спад після того, як Анкара і Афіни погодилися відновити переговори.

Ерсін Татар, прем'єр-міністр Північного Кіпру, який визнаний тільки Туреччиною, оприлюднив цей крок в Анкарі у вівторок разом з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, який сказав, що сподівається, що весь район буде відкритий.

Греція закликала Туреччину відмовитися від відкриття пляжу, попередивши, що Афіни і Нікосія готові винести це питання на обговорення європейських лідерів наступного тижня, заявив у четвер офіційний представник уряду Греції.

Міжнародно визнаний уряд Кіпру, близького союзника Греції, вже засудив цей крок і заявив, що звернеться до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. У ЄС раніше засудили плани з відкриття пляжу. Росія також заявила про неприйнятність таких дій.

Турецька армія утримувала Варошу в ізоляції з тих пір, як втекли її жителі-кіпріоти-греки, коли Туреччина вторглася на Північний Кіпр в 1974 році у відповідь на організований Афінами переворот, який намагався об'єднати острів з Грецією.