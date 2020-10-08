Северный Кипр открыл часть курорта, заброшенную в 1974 году после вторжения Турции

Северный Кипр открыл прибрежную часть курорта, которая оставалась брошенной с 1974 года, когда Турция вторглась на остров - шаг, который поддержала Анкара, но осудили греки-киприоты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Люди в масках вышли на побережье после того, как полиция пропустила их через контрольно-пропускной пункт у пляжа Вароша, заброшенного пригорода Фамагусты на востоке разделенного средиземноморского острова.

Этот шаг может повредить усилиям по возобновлению переговоров по урегулированию на острове и спровоцировать новый скандал Турции с членами ЕС Кипром и Грецией за морские права в Восточном Средиземноморье, который пошел на спад после того, как Анкара и Афины согласились возобновить переговоры.

Эрсин Татар, премьер-министр Северного Кипра, который признан только Турцией, обнародовал этот шаг в Анкаре во вторник вместе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который сказал, что надеется, что весь район будет открыт.

Греция призвала Турцию отказаться от открытия пляжа, предупредив, что Афины и Никосия готовы вынести этот вопрос на обсуждение европейских лидеров на следующей неделе, заявил в четверг официальный представитель правительства Греции.

Международно признанное правительство Кипра, близкого союзника Греции, уже осудило этот шаг и заявило, что обратится в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. В ЕС ранее осудили планы по открытию пляжа. Россия также заявила о неприемлемости таких действий.

Турецкая армия удерживала Варошу в изоляции с тех пор, как сбежали ее жители - греки-киприоты, когда Турция вторглась на Северный Кипр в 1974 году в ответ на организованный Афинами переворот, который пытался объединить остров с Грецией.