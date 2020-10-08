У США зірвали плани викрадення губернаторки Демократичної партії

ФБР заявило про розкриття планів злочинної групи, яка хотіла викрасти губернаторку штату Мічиган Гретхен Вітмер, представницю Демократичної партії, та силоміць захопити владу у регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання Detroit News.

Згідно з письмовими показами агента ФБР, даних під присягою, кілька осіб обговорювали вбивство "тиранів" і захоплення чинного губернатора. У змові брали участь щонайменше шестеро людей. Вони закликали один одного поговорити зі своїми сусідами, щоб збільшити кількість тих, хто здатен реалізувати цей план.

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Заколотники двічі вели спостереження за заміським будинком Вітмер і обговорювали її викрадення до віддаленого місця у Вісконсині, щоб "судити" її там за зраду перед виборами 3 листопада. Вони також хотіли залучити до своїх планів місцевих ополченців, один із яких погодився стати джерелом ФБР.

У зв'язку з ймовірною змовою були пред'явлені звинувачення щонайменше 6 чоловікам. Їх затримано.

Дім одного з підозрюваних у містечку Хартленд агенти ФБР обшукали у середу.

ФБР почало розслідування на початку 2020 року, коли дізналося через соціальні мережі, що люди обговорюють насильницьке повалення влади кількох штатів.

Гретхен Вітмер запровадила одні з найсуворіших карантинних заходів в країні для боротьби з пандемією коронавірусу цієї весни. У відповідь сотні ультраправих демонстрантів, деякі з яких були озброєні, зайняли будівлю капітолію штату Мічиган.

Пізніше Верховний суд штату Мічиган постановив, що Вітмер не мала повноважень запроваджувати такі обмеження.

У вересні в її резиденції була проведена модернізація системи безпеки на суму 1,1 мільйона доларів, яка, за словами представника її офісу, була частиною "планового обслуговування і модернізації".

Вітмер також була у списку кандидатів у віцепрезиденти, яких розглядав на цю посаду Джо Байден.