В США сорвали планы похищения губернатора Демократической партии

ФБР заявило о раскрытии планов преступной группы, которая хотела похитить губернатора штата Мичиган Гретхен Витмер, представительницу Демократической партии, и силой захватить власть в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Detroit News.

Согласно письменным показаниям агента ФБР, данных под присягой, несколько человек говорили об убийстве "тиранов" и захвате действующего губернатора. В заговоре участвовали не менее шести человек. Они призывали друг друга поговорить со своими соседями, чтобы увеличить количество тех, кто способен реализовать этот план.

Читайте также Трамп отказался от виртуальных дебатов с Байденом

Мятежники дважды вели наблюдение за загородным домом Витмер и обсуждали ее похищение в удаленное место в Висконсине, чтобы "судить" ее там за измену перед выборами 3 ноября. Они также хотели привлечь к своим планам местных ополченцев, один из которых согласился стать источником ФБР.

В связи с вероятным сговором были предъявлены обвинения по меньшей мере 6 людям. Они задержаны.

Дом одного из подозреваемых в городке Хартленд агенты ФБР обыскали в среду.

ФБР начало расследование в начале 2020 года, когда узнало через социальные сети, люди обсуждают насильственное свержение власти нескольких штатов.

Гретхен Витмер ввела одни из самых строгих карантинных мер в стране для борьбы с пандемией коронавируса этой весной. В ответ сотни демонстрантов, некоторые из которых были вооружены, заняли здание Капитолия штата Мичиган.

Позже Верховный суд штата Мичиган постановил, что Витмер не имела полномочий вводить такие ограничения.

В сентябре в ее резиденции была проведена модернизация системы безопасности на сумму 1,1 миллиона долларов, которая, по словам представителя ее офиса, была частью "планового обслуживания и модернизации".

Витмер также была в списке кандидатов в вице-президенты, которых рассматривал на эту должность Джо Байден.