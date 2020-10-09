В Чехии третий коронавирусный антирекорд за неделю - более 5000 случаев за сутки

Число подтвержденных новых случаев коронавируса в Чехии установило третий антирекорд за неделю - за последние сутки зафиксировали 5394 заражения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

С 1 марта, когда в Чехии сообщили о первом случае заражения коронавирусом, заражение подтвердили у более чем 100 000 человек.

В последние дни также резко увеличилось число умерших от коронавирусной болезни в Чехии. Так, только на этой неделе умерли более 100 пациентов, тогда как с начала эпидемии жертвами болезни стали 869 человек. Больше всего умерших было в среду - 42.

Всего на данный момент в Чехии насчитывается около 49 000 активных случаев коронавируса. При этом в госпитализации нуждались только 3,99% от этого числа. Впрочем, в последние дни число госпитализаций возрастает.

Стоит отметить, что в Чехии с 6 октября начал действовать чрезвычайное положение, введенное во второй раз из-за роста числа новых случаев коронавируса.

Чрезвычайное положение позволяет правительству ограничивать собрания людей или, например, привлекать к практике медиков пенсионного возраста, если это необходимо.

Предыдущее чрезвычайное положение действовало в Чехии 12 по 17 мая.