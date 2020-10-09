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Посольство США відреагувало на ситуацію з Сологубом і Рожковою в НБУ

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 12:54

Посольство США в Україні поділяє стурбованість МВФ з приводу нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу.

Про це дипломатична місія заявила у своєму Twitter у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Міцний та незалежний Національний Банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України", - заявили американські дипломати. 

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Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно із засадами управління Нацбанком.

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