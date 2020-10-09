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Посольство США отреагировало на ситуацию с Сологубом и Рожковой в НБУ

Пятница, 9 октября 2020, 12:54

Посольство США в Украине разделяет обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по поводу выговора заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Об этом дипломатическая миссия заявила в своем Twitter в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Сильный и независимый Национальный банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины", - заявили американские дипломаты.

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Совет Национального банков 5 октября объявили выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно принципам управления Нацбанком.

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