Румунія слідом за низкою інших країн ЄС викликає посла з Білорусі
Румунія відкликає для консультацій свого посла в Білорусі на знак солідарності з Литвою і Польщею.
Про це заявив в п'ятницю міністр закордонних справ Богдан Ауреску, повідомляє "Європейська правда".
"Ми вирішили відкликати нашого посла в Білорусі для консультацій на знак солідарності з Литвою і Польщею.
Білорусь повинна розуміти, що використання дипломатичного тиску на країни-члени ЄС не допоможе діалогу і не принесе позитивних результатів", - написав румунський дипломат.
Таким чином Румунія приєдналась до кількох інших держав ЄС. Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Болгарія та Словаччина вирішили відкликати своїх посланників.
Білорусь звинуватила Польщу та Литву у втручанні в її справи. Білоруське міністерство закордонних справ вимагало від посольств Польщі та Литви обмежити кількість дипломатів у Білорусі та відкликало для консультацій своїх послів у цих країнах.