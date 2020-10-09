Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Британія погодилась говорити про візові спрощення для українців

Німеччину звинуватили в порушенні санкцій ЄС через експорт урану в РФ - ЗМІ

У Німеччині хочуть створити меморіал забутим жертвам Другої світової, зокрема українцям

Великі міста у Франції закривають бари і ресторани через коронавірусну загрозу






Румунія слідом за низкою інших країн ЄС викликає посла з Білорусі

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 13:21

Румунія відкликає для консультацій свого посла в Білорусі на знак солідарності з Литвою і Польщею. 

Про це заявив в п'ятницю міністр закордонних справ Богдан Ауреску, повідомляє "Європейська правда". 

"Ми вирішили відкликати нашого посла в Білорусі для консультацій на знак солідарності з Литвою і Польщею. 

Читайте також
Болгарія відкликає посла в Білорусі для консультацій

Білорусь повинна розуміти, що використання дипломатичного тиску на країни-члени ЄС не допоможе діалогу і не принесе позитивних результатів", - написав румунський дипломат.

Таким чином Румунія приєдналась до кількох інших держав ЄС. Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Болгарія та Словаччина вирішили відкликати своїх посланників. 

Білорусь звинуватила Польщу та Литву у втручанні в її справи. Білоруське міністерство закордонних справ вимагало від посольств Польщі та Литви обмежити кількість дипломатів у Білорусі та відкликало для консультацій своїх послів у цих країнах. 



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія
powered by lun.ua