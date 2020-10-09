Румыния вслед за рядом других стран ЕС вызывает посла из Беларуси
Румыния отзывает для консультаций своего посла в Беларуси в знак солидарности с Литвой и Польшей.
Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Богдан Ауреску, сообщает "Европейская правда".
"Мы решили отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей.
Беларусь должна понимать, что использование дипломатического давления на страны-члены ЕС не поможет диалогу и не принесет положительных результатов", - написал румынский дипломат.
Таким образом Румыния присоединилась к нескольким другим государствам ЕС. Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Болгария и Словакия решили отозвать своих посланников.
Беларусь обвинила Польшу и Литву во вмешательстве в ее дела. Белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси и отозвало для консультаций своих послов в этих странах.