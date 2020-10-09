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Румыния вслед за рядом других стран ЕС вызывает посла из Беларуси

Пятница, 9 октября 2020, 13:21

Румыния отзывает для консультаций своего посла в Беларуси в знак солидарности с Литвой и Польшей.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Богдан Ауреску, сообщает "Европейская правда".

"Мы решили отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей.

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Беларусь должна понимать, что использование дипломатического давления на страны-члены ЕС не поможет диалогу и не принесет положительных результатов", - написал румынский дипломат.

Таким образом Румыния присоединилась к нескольким другим государствам ЕС. Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Болгария и Словакия решили отозвать своих посланников.

Беларусь обвинила Польшу и Литву во вмешательстве в ее дела. Белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси и отозвало для консультаций своих послов в этих странах.

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