В Молдове решили, как будут голосовать избиратели с повышенной температурой

Люди, пришедшие с повышенной температурой на выборы президента Молдовы, смогут проголосовать в специальных помещениях.

Соответствующие поправки к инструкции о выборах разрабатывает ЦИК страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Согласно поправкам, на каждом избирательном участке выделят специальное помещение, где смогут проголосовать люди с повышенной температурой.

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"Никоим образом никому из тех, кто придет на выборы, не запретят пользоваться своим правом голоса", - рассказал председатель ЦИК Дорин Чимил

Также, по словам главы ЦИК, в больницах установят мобильные урны, чтобы все желающие пациенты смогли проголосовать.

Сейчас ЦИК разрабатывает протоколы мер безопасности для представителей избирательных органов, которые должны будут следить за ходом выборов в больницах.

В инструкции, принятой Нацкомиссией по чрезвычайной ситуации в здравоохранении 12 августа, запрещался допуск на избирательные участки избирателей с симптомами острой респираторной инфекции, в частности, повышенной температурой.

Президентские выборы в Молдове состоятся 1 ноября.