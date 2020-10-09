ЄС не вірить, що Британія відмовиться від переговорів про Brexit - ЗМІ

Брюссель не вірить, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовиться від переговорів по Brexit на наступному тижні, незважаючи на неодноразові погрози з Лондона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише британське видання The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС.

Джонсон раніше публічно заявив, що крайній термін укладення угоди - саміт ЄС наступного четверга.

Головний переговірник Британії Девід Фрост повторив цю заяву під час парламентських слухань на цьому тижні, але високопоставлений дипломат ЄС сказав, що Брюссель не побачив цього після приватних обговорень.

"Я не бачу ніякої готовності британської сторони припинити переговори. Вони триватимуть. Це не крайній термін", - сказав співрозмовник.

Саміт ЄС, як очікується, стане плацдармом для періоду так званих "тунельних переговорів", в ході яких дві команди ведуть переговори без жодних консультацій із зовнішніми політичними зацікавленими сторонами і не інформуючи ЗМІ про можливі компроміси.

Дипломатичне джерело також спростувало припущення про те, що обидві сторони наближаються до угоди про контроль за внутрішніми субсидіями, які поряд з рибальством і механікою контролю за остаточною угодою є найбільш спірними питаннями.

Нагадаємо, у Бельгії планують скористатися хартією від 1666 року, аби закріпити своє право ловити рибу в водах Великої Британії на випадок провалу переговорів про торгівлю після Brexit.