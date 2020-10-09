У Бельгії хочуть використати договір 1666 року, щоб ловити рибу у водах Британії після Brexit

Фламандський уряд, що керує одним з трьох бельгійських регіонів Фландрією, може скористатися хартією від 1666 року, аби закріпити своє право ловити рибу в водах Великої Британії на випадок провалу переговорів про торгівлю після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Рибальство - одна з головних проблем у переговорах між ЄС і Британією про майбутні торговельні відносини. Якщо до кінця перехідного періоду не вдасться досягти угоди, Британія теоретично може перекрити доступ у свої води для човнів ЄС.

В цьому випадку уряд Фландрії планує послатися на договір, підписаний королем Англії Карлом II в 1666 році, який надає 50 рибалкам з фламандського міста Брюгге "вічний доступ" до британських вод.

"Наша мета - досягти домовленості. Але якщо ми не дійдемо згоди, ми можемо задіяти хартію. Вона датується 1666 роком, але була підтверджена британським юристом в 1820 році", - заявила прессекретар міністра рибальства Фландрії Хільде Кревітс.

Після юридичних консультацій уряд Фландрії відправив копію хартії головному переговірнику ЄС по Brexit Мішелю Барньє.

Нагадаємо, на початку осені британський прем'єр Борис Джонсон вже заявляв, що якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про майбутні відносини до середини жовтня, то його країна буде готова прийняти це і "рухатися далі".

Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту "Про внутрішній ринок", що знищує попередні домовленості.