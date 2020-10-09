ЕС не верит, что Британия откажется от переговоров о Brexit - СМИ

Брюссель не верит, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон откажется от переговоров по Brexit на следующей неделе, несмотря на неоднократные угрозы из Лондона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Джонсон ранее публично заявил, что крайний срок заключения соглашения - саммит ЕС в следующий четверг.

Главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост повторил это заявление во время парламентских слушаний на этой неделе, но высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что Брюссель не увидел этого после частных обсуждений.

"Я не вижу никакой готовности британской стороны прекратить переговоры. Они будут продолжаться. Это не крайний срок", - сказал собеседник.

Саммит ЕС, как ожидается, станет плацдармом для периода так называемых "туннельных переговоров", в ходе которых две команды ведут переговоры без консультаций с внешними политическими заинтересованными сторонами и не информируя СМИ о возможных компромиссах.

Дипломатический источник также опроверг предположение о том, что обе стороны приближаются к соглашению о контроле за внутренними субсидиями, которые наряду с рыболовством и механикой контроля за окончательным соглашением являются наиболее спорными вопросами.

Напомним, в Бельгии планируют воспользоваться хартией от 1666 года, чтобы закрепить свое право ловить рыбу в водах Великобритании в случае провала переговоров о торговле после Brexit.