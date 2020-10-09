В Італії вперше з березня понад 5000 випадків коронавірусу за добу

В Італії вперше з березня кількість нових випадків коронавірусу перевищило 5000 за один день.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

За останні 24 години підтверджено 5372 випадків (вчора було 4458), в результаті хвороби померли 28 осіб. При цьому було проведено 129 471 тестів.

Найбільшу кількість зафіксовано в Ломбардії - 983 нових випадків зараження, і через цей стрибок регіон обігнав Кампанію, де зареєстровано 769 випадків. Як відомо, Ломбардія навесні була епіцентром зараження в Італії.

Проте, Італія як і раніше реєструє значно менше щоденних випадків захворювання, ніж кілька інших великих європейських країн, таких як Франція, Іспанія і Великобританія.

За офіційними даними, Італія була першою країною в Європі, ураженою COVID-19, і посідає друге місце за кількістю загиблих на континенті: з моменту спалаху в лютому в країні загинуло 36 111 осіб.

Нагадаємо, у Франції 8 жовтня підтвердили 18 746 нових випадків COVID-19. Це рекордний показник з початку проведення масштабного тестування в країні.