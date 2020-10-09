В Италии впервые с марта более 5000 случаев коронавируса за сутки

В Италии впервые с марта количество новых случаев коронавируса превысило 5000 за один день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

За последние 24 часа подтверждено 5372 случаев (вчера было 4 458), при этом умерли 28 человек. При этом было проведено 129 471 тестов.

Наибольшее количество зафиксировано в Ломбардии - 983 новых случаев заражения, и из-за этого скачка регион обогнал Кампанию, где зарегистрировано 769 случаев. Как известно, Ломбардия весной была эпицентром заражения в Италии.

Тем не менее, Италия по-прежнему регистрирует значительно меньше ежедневных случаев заболевания, чем несколько других крупных европейских стран, таких как Франция, Испания и Великобритания.

По официальным данным, Италия была первой страной в Европе, пораженной COVID-19, и занимает второе место по количеству погибших на континенте: с момента вспышки в феврале в стране погибло 36 111 человек.

Напомним, во Франции 8 октября подтвердили 18 746 новых случаев COVID-19. Это рекордный показатель с начала проведения масштабного тестирования в стране.