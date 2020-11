Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 51

Кількість підтверджених загиблих внаслідок руйнівного землетрусу у Туреччині зросла до 51 осіб.

Як повідомляє агентство Anadolu, про це вранці 1 листопада оголосив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай.

Травми різної тяжкості отримали 896 осіб.

Рятувальники продовжують розбирати завали будівель в Ізмірі та інших містах провінції. З-під руїн вже врятували 104 людей.

İzmir depremi sonrasında afet bölgesinde görevlendirilen polislerimiz hem bölge güvenliğini sağlıyor hem de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan AFAD, JAK ve JÖAK Birimlerine destek veriyor..



İhtiyaç duyduğunuz her an, her yerde yanınızdayız..#deprem #izmir pic.twitter.com/nu6Jn843Ed