Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 51

Кількість підтверджених загиблих внаслідок руйнівного землетрусу у Туреччині зросла до 51 осіб.

Як повідомляє агентство Anadolu, про це вранці 1 листопада оголосив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай.

Травми різної тяжкості отримали 896 осіб.

Рятувальники продовжують розбирати завали будівель в Ізмірі та інших містах провінції. З-під руїн вже врятували 104 людей.

İzmir depremi sonrasında afet bölgesinde görevlendirilen polislerimiz hem bölge güvenliğini sağlıyor hem de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan AFAD, JAK ve JÖAK Birimlerine destek veriyor..



İhtiyaç duyduğunuz her an, her yerde yanınızdayız..#deprem #izmir pic.twitter.com/nu6Jn843Ed — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 1, 2020

76% постраждалих з тих, кого довелося госпіталізувати, до ранку неділі вже виписали. 8 постраждалих перебувають у реанімації.

Тим часом у Греції прощаються з двома підлітками, 17-річним хлопцем та 15-річною дівчиною, які під час землетрусу загинули внаслідок обвалу стіни біля своєї школи.

Фото: Protothema

Нагадаємо, землетрус стався пообіді 30 жовтня в акваторії Егейського моря. Особливо постраждали грецький острів Самос та турецьке місто Ізмір і довколишні райони. Поштовхи спричинили значні руйнування будівель та невелике цунамі. Користувачі соцмереж та медіа опублікували фото та відео наслідків землетрусу.

Руйнування на Самосі, фото Protothema

Служба з надзвийчайних ситуацій Туреччини повідомила, що після основного землетрусу силою близько 6,6 балів за шкалою Ріхтера сталося ще понад 850 дрібних поштовхів, з них 40 - силою більше 4 балів.