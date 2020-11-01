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Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 51

Неділя, 1 листопада 2020, 12:39

Кількість підтверджених загиблих внаслідок руйнівного землетрусу у Туреччині зросла до 51 осіб. 

Як повідомляє агентство Anadolu, про це вранці 1 листопада оголосив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай. 

Травми різної тяжкості отримали 896 осіб.

Рятувальники продовжують розбирати завали будівель в Ізмірі та інших містах провінції. З-під руїн вже врятували 104 людей. 

76% постраждалих з тих, кого довелося госпіталізувати, до ранку неділі вже виписали. 8 постраждалих перебувають у реанімації. 

Тим часом у Греції прощаються з двома підлітками, 17-річним хлопцем та 15-річною дівчиною, які під час землетрусу загинули внаслідок обвалу стіни біля своєї школи. 

 
Фото: Protothema

Нагадаємо, землетрус стався пообіді 30 жовтня в акваторії Егейського моря. Особливо постраждали грецький острів Самос та турецьке місто Ізмір і довколишні райони. Поштовхи спричинили значні руйнування будівель та невелике цунамі. Користувачі соцмереж та медіа опублікували фото та відео наслідків землетрусу.

 
Руйнування на Самосі, фото Protothema
 
 

Служба з надзвийчайних ситуацій Туреччини повідомила, що після основного землетрусу силою близько 6,6 балів за шкалою Ріхтера сталося ще понад 850 дрібних поштовхів, з них 40 - силою більше 4 балів.  

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Туреччина
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