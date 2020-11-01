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Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 51

Воскресенье, 1 ноября 2020, 12:39

Число подтвержденных погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции возросло до 51 человек.

Как сообщает агентство Anadolu, об этом утром 1 ноября объявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Травмы различной тяжести получили 896 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы зданий в Измире и других городах провинции. Из-под руин уже спасли 104 человек.

76% пострадавших из тех, кого пришлось госпитализировать, к утру воскресенья уже выписали. 8 находятся в реанимации.

Тем временем в Греции прощаются с двумя подростками, 17-летним парнем и 15-летней девушкой, которые во время землетрясения погибли в результате обвала стены возле своей школы.

 
Фото: Protothema

Напомним, землетрясение произошло обеда 30 октября в акватории Эгейского моря. Особенно пострадали греческий остров Самос и турецкий город Измир и близлежащие районы. Толчки вызвали значительные разрушения зданий и небольшое цунами. Пользователи соцсетей и медиа опубликовали фото и видео последствий землетрясения.

 
Разрушения на Самосе, фото Protothema
 
 

Служба по чрезвычайным ситуациям Турции сообщила, что после основного землетрясения силой около 6,6 баллов по шкале Рихтера произошло еще более 850 мелких толчков, из них 40 - силой более 4 баллов.

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