Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 51

Число подтвержденных погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции возросло до 51 человек.

Как сообщает агентство Anadolu, об этом утром 1 ноября объявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Травмы различной тяжести получили 896 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы зданий в Измире и других городах провинции. Из-под руин уже спасли 104 человек.

İzmir depremi sonrasında afet bölgesinde görevlendirilen polislerimiz hem bölge güvenliğini sağlıyor hem de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan AFAD, JAK ve JÖAK Birimlerine destek veriyor..



İhtiyaç duyduğunuz her an, her yerde yanınızdayız..#deprem #izmir pic.twitter.com/nu6Jn843Ed