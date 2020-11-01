Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 51

Число подтвержденных погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции возросло до 51 человек.

Как сообщает агентство Anadolu, об этом утром 1 ноября объявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Травмы различной тяжести получили 896 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы зданий в Измире и других городах провинции. Из-под руин уже спасли 104 человек.

İzmir depremi sonrasında afet bölgesinde görevlendirilen polislerimiz hem bölge güvenliğini sağlıyor hem de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan AFAD, JAK ve JÖAK Birimlerine destek veriyor..



İhtiyaç duyduğunuz her an, her yerde yanınızdayız..#deprem #izmir pic.twitter.com/nu6Jn843Ed — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 1, 2020

76% пострадавших из тех, кого пришлось госпитализировать, к утру воскресенья уже выписали. 8 находятся в реанимации.

Тем временем в Греции прощаются с двумя подростками, 17-летним парнем и 15-летней девушкой, которые во время землетрясения погибли в результате обвала стены возле своей школы.

Фото: Protothema

Напомним, землетрясение произошло обеда 30 октября в акватории Эгейского моря. Особенно пострадали греческий остров Самос и турецкий город Измир и близлежащие районы. Толчки вызвали значительные разрушения зданий и небольшое цунами. Пользователи соцсетей и медиа опубликовали фото и видео последствий землетрясения.

Разрушения на Самосе, фото Protothema

Служба по чрезвычайным ситуациям Турции сообщила, что после основного землетрясения силой около 6,6 баллов по шкале Рихтера произошло еще более 850 мелких толчков, из них 40 - силой более 4 баллов.