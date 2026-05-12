Білий дім оголосив дату медичного обстеження Трампа

Президент США Дональд Трамп 26 травня пройде медичне обстеження у військовому госпіталі імені Волтера Ріда поблизу Вашингтона.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Білий дім, інформує "Європейська правда".

У Білому домі зазначили, що Трамп пройде "планові щорічні стоматологічні та медичні обстеження в рамках регулярної профілактичної медичної допомоги".

У США президенти регулярно надають публічну інформацію про стан свого здоров'я.

Водночас у ЗМІ постійно з’являються спекуляції щодо здоров’я Трампа. Зокрема, минулими вихідними були зроблені знімки американського президента, на яких видно синці на його руках, деякі з яких, судячи з усього, були приховані тональним кремом.

Трамп, якому в червні виповниться 80 років, пояснив появу синців частим рукостисканням. Білий дім назвав причиною прийом ліків, що розріджують кров.

У липні Білий дім оголосив, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність – нешкідливе захворювання вен ніг, яке трапляється переважно у літніх людей.

Минулого року Трамп проходив медичне обстеження двічі, що є дуже незвичною практикою для американських президентів, які зазвичай проходять одне комплексне обстеження на рік.

У вересні він спростував чутки в соціальних мережах про своє здоров'я, включаючи неправдиві повідомлення про смерть