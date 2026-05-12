Мерц зустрінеться з партнерами по коаліції на тлі гострих суперечок і падіння популярності

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прагне змінити ситуацію на користь свого уряду, що перебуває у скрутному становищі, відновивши реалізацію амбітної програми реформ на тлі різкого падіння громадської підтримки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У вівторок Християнсько-демократичний союз і Соціал-демократична партія Німеччини зберуться, щоб спробувати досягти консенсусу щодо плану реформування податкової та пенсійної систем країни.

Зустріч відбудеться через п'ять тижнів після того, як чергове кризове засідання закінчилося настільки запеклою суперечкою, що, за словами обізнаних джерел, члени коаліції поставили собі питання, чи не перебуває під загрозою майбутнє уряду.

Через рік після приходу до влади популярність Мерца впала до історичного мінімуму на тлі того, як він ледве намагається утвердити свою владу як у коаліції, так і всередині своєї партії.

Мерц пообіцяв скористатися моментом і провести комплексну реформу, що включає систему охорони здоров’я Німеччини, зниження податку на прибуток для громадян та забезпечення міцної основи для державної пенсійної системи на найближчі десятиліття.

Ці питання мали обговорювати на кризовому засіданні, запланованому на вихідні 11–12 квітня. Разом із віцеканцлером і співголовою СДПН Ларсом Клінгбайлем Мерц готувався сформувати великий пакет заходів, який визначив би порядок денний коаліції на цей рік.

Натомість зустріч була погано підготовлена і не мала чіткої структури, а представники ХДС не були готові йти на поступки. Зі свого боку канцлер неодноразово звинувачував СДПН у небажанні йти на компроміс.

Години виснажливих і палких дебатів призвели до незначного набору заходів щодо вирішення проблеми зростання цін на заправках.

Цього разу зустріч відбудеться у Федеральній канцелярії в центрі Берліна. За словами посадовця, обізнаного з ходом обговорень, поки що зарано очікувати на конкретний план реформи податку на доходи.

Лідери партій також поки що не планують проводити пресконференцію під час або після зустрічі у вівторок ввечері.

Опитування нещодавно показало, що 76% опитаних німців висловлюють своє незадоволення урядом Мерца, водночас 58% не вірять, що чинна урядова коаліція проіснує до кінця свого законодавчого терміну у 2029 році.

За даними американського інституту дослідження громадської думки Morning Consult, німецький канцлер Фрідріх Мерц став найнепопулярнішим серед лідерів 24 демократичних країн.