Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

"Лідери відомі: російські маріонетки та олігархи": Зеленський написав статтю у FT про рішення КСУ

Суперниця Додона просить ЦВК Молдови продовжити роботу закордонних дільниць через черги

Постріли та світлошумові гранати: у Мінську поліція розганяє марш опозиції

В Іспанії - друга ніч "коронавірусних" протестів, близько 60 затриманих






Суперниця Додона просить ЦВК Молдови продовжити роботу закордонних дільниць через черги

Неділя, 1 листопада 2020, 17:07

Головна суперниця чинного президента Молдови Майя Санду звернулася до ЦВК з проханням продовжити час роботи закордонних дільниць, де утворилися великі черги, щоб усі виборці встигли проголосувати. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker і TV8.

Про своє прохання до ЦВК Санду повідомила під час відеозвернення до представників діаспори, у якому дякує їм за масову участь у виборах. 

Раніше в МЗС Молдови повідомляли, що на низці закордонних дільниць - у Брюсселі, Венеції, Берліні, Франкфурті, Штутгарті, Гамбурзі, Касселі, Дубліні, Болоньї, Пармі, Местрі, Мілані, Бухаресті та інших утворилися великі черги.

 
Черга у Празі. Фото: Nick Rilea/Facebook

Станом на 15-00, біля 10 закордонних дільниць у чергах очікували від 50 до 100 виборців, а біля ще 40 - понад 100 осіб. 

 
Черга у Дубліні. Автор - Marin Starsinov

Голова ЦВК Дорін Чимил вже заявив, що комісія може на дві години продовжити роботу виборчих дільниць за кордоном. 

На 17:00 явка виборців у Молдові та за кордоном склала 36% від загальної кількості. 

Явка на закордонних дільницях може суттєво вплинути на результат виборів, тому що там Майя Санду має традиційно вищу підтримку.

Детальніше про це читайте у статті: Додон проти всіх: як зміниться Молдова та її позиція щодо Криму за нового президента.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua