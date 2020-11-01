Суперниця Додона просить ЦВК Молдови продовжити роботу закордонних дільниць через черги

Головна суперниця чинного президента Молдови Майя Санду звернулася до ЦВК з проханням продовжити час роботи закордонних дільниць, де утворилися великі черги, щоб усі виборці встигли проголосувати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker і TV8.

Про своє прохання до ЦВК Санду повідомила під час відеозвернення до представників діаспори, у якому дякує їм за масову участь у виборах.

Раніше в МЗС Молдови повідомляли, що на низці закордонних дільниць - у Брюсселі, Венеції, Берліні, Франкфурті, Штутгарті, Гамбурзі, Касселі, Дубліні, Болоньї, Пармі, Местрі, Мілані, Бухаресті та інших утворилися великі черги.

Черга у Празі. Фото: Nick Rilea/Facebook

Станом на 15-00, біля 10 закордонних дільниць у чергах очікували від 50 до 100 виборців, а біля ще 40 - понад 100 осіб.

Черга у Дубліні. Автор - Marin Starsinov

Голова ЦВК Дорін Чимил вже заявив, що комісія може на дві години продовжити роботу виборчих дільниць за кордоном.

На 17:00 явка виборців у Молдові та за кордоном склала 36% від загальної кількості.

Явка на закордонних дільницях може суттєво вплинути на результат виборів, тому що там Майя Санду має традиційно вищу підтримку.

Детальніше про це читайте у статті: Додон проти всіх: як зміниться Молдова та її позиція щодо Криму за нового президента.