Соперница Додона просит ЦИК Молдовы продлить работу зарубежных участков из-за очередей

Главная соперница действующего президента Молдовы Майя Санду обратилась в ЦИК с просьбой продлить время работы зарубежных участков, где образовались большие очереди, чтобы все избиратели успели проголосовать.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker и TV8.

О своей просьбе к ЦИК Санду сообщила во время видеообращения к представителям диаспоры, в котором благодарит их за массовое участие в выборах.

Ранее в МИД Молдовы сообщали, что на ряде зарубежных участков - в Брюсселе, Венеции, Берлине, Франкфурте, Штутгарте, Гамбурге, Касселе, Дублине, Болонье, Парме, Местре, Милане, Бухаресте и во многих других городах образовались большие очереди.

Очереди в Праге. Фото Nick Rilea/Facebook

По состоянию на 15-00, на около 10 зарубежных участков в очередях ожидали от 50 до 100 избирателей, а возле еще 40 - более 100 человек.

Очередь в Дублине. Автор - Marin Starsinov

Председатель ЦИК Дорин Чимил уже заявил, что комиссия может на 2 часа продлить работу избирательных участков за рубежом.

На 17:00 явка избирателей в Молдове и за рубежом составила 36% от общего количества.

Явка на зарубежных участках может существенно повлиять на результат выборов, потому что там Майя Санду имеет традиционно высокую поддержку.

Подробнее об этом читайте в статье: Додон против всех: как изменится Молдова и ее позиция по Крыму при новом президенте.