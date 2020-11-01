У Молдові – рекордна явка на закордонних дільницях, де Додон гарантовано програє

На виборах президента Молдови діаспора забезпечить не менше 12% голосів і може визначити переможця голосування.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Перший тур виборів президента Молдови відбувся у неділю 1 листопада. Опитування "Afterpoll 2020", спільно проведене кількома авторитетними соціологічними компаніями серед виборців Молдови, засвідчила, що серед мешканців Молдови, які брали участь у виборах, найбільшу підтримку здобув чинний президент Ігор Додон – за нього проголосував 40% виборців. Про підтримку його головної суперниці, прозахідної опозиціонерки Майя Санду, заявило 35% опитаних виборців.

Втім, ці дані гарантовано зазнають корекції через те, що вони не враховують закордонних виборців.

Цього року в Молдові активність закордонних виборців є рекордно високою, у багатьох європейських країнах повідомляли про багатогодинні черги. У той самий час у самій молдові явка є рекордно низькою. На час закриття дільниць у Молдові повідомлялося, що всередині країни проголосувало 1,21 млн виборців, а за кордоном – 140 тисяч, при цьому у країнах ЄС та у США голосування ще не завершилося.

Така активність закордонних виборців грає на руку Майї Санду. На дільницях у ЄС вона завжди мала підтримку переважної більшості. Так, на виборах 2016, де у 2 турі також змагалися Додон і Санду, на закордонних дільницях (з урахуванням дільниць у РФ) близько 80% голосів були на користь Санду.

Детально про ситуацію у Молдові в статті "Додон проти всіх: як зміниться Молдова та її позиція щодо Криму за нового президента"