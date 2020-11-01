В Молдове - рекордная явка за рубежом, где Додон гарантированно проигрывает

На выборах президента Молдовы диаспора обеспечит не менее 12% голосов и может определить победителя голосования.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Первый тур выборов президента Молдовы состоялся в воскресенье 1 ноября. Опрос "Afterpoll 2020", совместно проведенный несколькими авторитетными социологическими компаниями среди избирателей Молдовы, показал, что среди жителей Молдовы, участвовавших в выборах, наибольшую поддержку получил действующий президент Игорь Додон - за него проголосовало 40% избирателей. О поддержке его главной соперницы, прозападной оппозиционерки Майи Санду, заявили 35% опрошенных избирателей.

Впрочем, эти данные гарантированно будут корректироваться из-за того, что они не учитывают иностранных избирателей.

В этом году в Молдове активность иностранных избирателей является рекордно высокой, во многих европейских странах сообщали о многочасовых очередях к участкам. В то же время в самой Молдове явка оказалась рекордно низкой. К закрытию участков в Молдове сообщалось, что внутри страны проголосовало 1,21 млн избирателей, а за рубежом – 140 тыс., при этом в странах ЕС и в США голосование еще не завершилось.

Такая активность иностранных избирателей играет на руку Майи Санду. На участках в ЕС она всегда имела поддержку подавляющего большинства. Так, на выборах 2016, где во 2 туре также соревновались Додон и Санду, на зарубежных участках (с учетом голосования в РФ) около 80% избирателей отдали голоса в пользу Санду.

Подробно о ситуации в Молдове читайте в статье "Додон против всех: как изменится Молдова и ее позиция по Крыму с новым президентом"