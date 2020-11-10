Президент Вірменії дізнався про "припинення війни" в Карабаху з преси

Вірменський президент Армен Саркісян висловив обурення щодо того, що угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху було підписано без консультацій з президентом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн".

У своїй заяві Саркісян зазначив, що дізнався з преси про те, що президентами Росії і Азербайджану підписана заява про припинення війни в Нагірному Карабасі.

"З преси я дізнався також про умови припинення війни. Щодо цього документа зі мною як з президентом республіки будь-яких нарад або обговорень, на жаль, не було, ні в яких переговорах я не брав участі", - заявив Саркісян.

Він назвав врегулювання карабаського конфлікту "питанням загальнонаціонального значення", а тому будь-який крок щодо нього "має бути предметом всебічних консультацій і обговорень".

"З огляду на обумовлену ситуацією, що склалася глибоке занепокоєння великої маси народу, невідкладно ініціюю політичні консультації з метою в найкоротші терміни узгодити рішення, що випливають з нашого порядку захисту загальнонаціональних інтересів", - зазначив Саркісян.

Нагадаємо, у ніч на вівторок обурені "миром у Карабаху" демонстранти штурмували будівлі уряду і парламенту Вірменії.

9 листопада президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії і президент Росії підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій з 10 листопада 2020 року.

Згідно із заявою, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях. Крім того, у регіон вводяться російські та турецькі "миротворці".

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