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Уряд Чехії планує продовжити надзвичайний стан

Вівторок, 10 листопада 2020, 15:41

Уряд Чехії вимагатиме від парламенту продовження надзвичайного стану, оголошеного у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це заявили віцепрем'єри Ян Гамачек і Алена Шіллерова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Я переконаний, що необхідно буде попросити Палату депутатів продовжити надзвичайний стан. Епідемія повільно сповільнюється. Якщо ми хочемо дотримуватися певних заходів, це вимагає продовження ситуації", - сказав Гамачек перед зборами нижньої палати парламенту.

Питання про продовження надзвичайного стану буде розглянуто в п'ятницю або понеділок на засіданні уряду. Депутати зможуть проголосувати за нього в наступний четвер.

Надзвичайний стан в Чехії діє до 20 листопада, як і більшість обмежувальних заходів.

Напередодні у Чехії підтвердили найменшу кількість випадків коронавірусу за чотири тижні - 3608.

За останні тижні в країні зафіксували один із найшвидших темпів зростання рівня зараження в Європі, включаючи рекордну щоденну кількість понад 15 000 випадків 4 листопада.

Згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, за останні тижні кількість смертей, пов'язаних з COVID-19, в Чехії була найвищою в Європі на душу населення.

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Чехія Коронавірус
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