Правительство Чехии планирует продлить чрезвычайное положение

Правительство Чехии будет требовать от парламента продления чрезвычайного положения, объявленного в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом заявили вице-премьер Ян Гамачек и Алена Шиллерову, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Я убежден, что необходимо будет попросить Палату депутатов продлить чрезвычайное положение. Эпидемия медленно замедляется. Если мы хотим соблюдать определенные меры, это требует продолжения ситуации", - сказал Гамачек перед собранием нижней палаты парламента.

Вопрос о продлении чрезвычайного положения будет рассмотрен в пятницу или понедельник на заседании правительства. Депутаты смогут проголосовать за него в следующий четверг.

Чрезвычайное положение в Чехии действует до 20 ноября, как и большинство ограничительных мер.

Накануне в Чехии подтвердили наименьшее количество случаев коронавируса за четыре недели - 3608.

За последние недели в стране зафиксировали один из самых быстрых темпов роста уровня заражения в Европе, включая рекордное ежедневное количество более 15 000 случаев 4 ноября.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за последние недели количество смертей, связанных с COVID-19, в Чехии была самой высокой в ​​Европе на душу населения.