У Литві штрафуватимуть за куріння на балконах багатоквартирних будинків

Парламент Литви встановив штрафи за куріння на балконах багатоквартирних будинків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За куріння на балконі буде загрожувати штраф від 30 до 60 євро. За повторне порушення штраф збільшується удвічі.

Один з авторів ініціативи Томас Томілінас переконує, що без штрафів система не зможе нормально функціонувати. Опоненти заявляють, що покарання є надмірним.

Відповідно до нового литовського закону, який почне діяти з 2021 року, на балконі не можна палити, якщо проти цього виступає хоча б один мешканець.

Якщо сусіди не будуть проти, курці все одно повинні подбати про те, щоб дим не потрапляв у приміщення до сусідів.

З 2014 року Сейм кілька разів відхиляв пропозицію заборони куріння на балконах. Противники поправок заявляли, що цю заборону буде неможливо реалізувати.

Щоб людину оштрафували, сусіди повинні зібрати докази - сфотографувати чи зняти на відео курця.