Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

Топ-дипломат ЕС приветствовал соглашение, по которому Россия ввела миротворцев в Карабах

Помпео пообещал плавный переход ко "второй администрации Трампа"

Свидетельство о фальсификации выборов в США, на которое рассчитывал Трамп, было ложью - WP






В Литве будут штрафовать за курение на балконах многоквартирных домов

Среда, 11 ноября 2020, 11:52

Парламент Литвы установил штрафы за курение на балконах многоквартирных домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

За курение на балконе будет грозить штраф от 30 до 60 евро. За повторное нарушение штраф увеличивается вдвое.

Читайте также
В Австрии отныне нельзя курить в барах и ресторанах, штраф – 1000 евро

Один из авторов инициативы Томас Томилинас убеждает, что без штрафов система не сможет нормально функционировать. Оппоненты заявляют, что наказание является чрезмерным.

Согласно новому литовскому закону, который начнет действовать с 2021 года, на балконе нельзя курить, если против этого выступает хотя бы один житель.

Если соседи не будут против, курильщики все равно должны позаботиться о том, чтобы дым не попадал в помещение к соседям.

С 2014 года Сейм несколько раз отклонял предложение запрета курения на балконах. Противники поправок заявляли, что этот запрет будет невозможно реализовать.

Чтобы человека оштрафовали, соседи должны собрать доказательства - сфотографировать или снять на видео курильщика. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва ЕвроЖизнь
powered by lun.ua