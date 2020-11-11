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В Італії заарештували 6 посадовців компанії, відповідальної за міст, що обвалився у Генуї

Середа, 11 листопада 2020, 14:55

В Італії заарештували трьох чинних і трьох колишніх посадовців з керівництва компанії Autostrade per l'Italia, яка відповідала за утримання мосту Моранді у Генуї, який обвалився у 2018 році.

Про це повідомляє Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Арешти сталися 11 листопада у рамках розслідування, що здійснюється паралельно з розслідуванням обвалу мосту.

Посадовців підозрюють у встановленні шумопоглинаючих бар’єрів, які не були достатньо якісними та безпечними. Слідство стверджує, що має низку серйозних доказів, отриманих зі свідчень, документації і технічного аналізу.

Згідно з попередніми висновками, посадовці компанії знали про недоліки конструкцій і їхню потенційну небезпеку, особливо у вітряну погоду. Окрім того, вони допустили використання деяких матеріалів кріплення, що не відповідають європейським стандартам якості. 

Заарештованим висувають звинувачення у замаху на безпеку транспортного руху та шахрайстві. 

В компанії після арештів заявили, що усі інженерні рішення погоджувалися з відповідними органами у міністерстві інфраструктури й транспорту. 

Нагадаємо, обвал мосту Моранді у Генуї, якого стосується основне розслідування, стався 14 серпня 2018 року. Внаслідок аварії загинули 43 людини. 

Наприкінці літа 2020 року на місці зруйнованого мосту відкрили новий

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